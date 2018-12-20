В Костроме охранник больницы угрожал дубинкой и не пустил окровавленных девушек: видео

В травматологическом пункте в Костроме произошел конфликт между охранником и двумя девушками, которые привели в медучреждение мужчину с пробитой головой.

Девушки в компании с приятелями гуляли и нашли на аллее замерзшего мужчину с травмой головы, после чего решили отвезти его в местный травмпункт.

Сопровождающие попросили охранника войти, чтобы смыть с рук кровь. В ответ он агрессивно ответил и замахнулся дубинкой.

«Тут вам не мойка!» - ответил охранник.

Конфликт между девушками и охранником попала на видео. Сейчас оно активно обсуждается в соцсетях.