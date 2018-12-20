Депутаты Рады подрались из-за переименования канонической УПЦ

Депутаты Верховной рады Украины устроили драку прямо в зале заседаний из-за законопроекта о переименовании канонической Украинской православной церкви.

Его одобрили 240 депутатов. После окончания голосования произошла массовая потасовка с участием не менее десяти украинских парламентариев. Представитель оппозиционного блока Нестор Шуфрич в негодовании предпринял попытку сорвать плакат с трибуны, что не вызвало одобрения у его коллеги из «Народного фронта» Юрия Березы. Он напал на оппонента с кулаками, и завязалась драка. Инцидент в прямом эфире транслировал телеканал «112 Украина».

Напомним, депутаты Рады приняли закон о лишении канонической УПЦ ее названия. Суть законопроекта заключается в том, что религиозные организации с центром управления в России должны будут указывать в названии свою принадлежность.