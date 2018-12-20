Рыбак поймал сетью китайскую торпеду: видео

Вьетнамский рыбак Тран Мин Хань поймал китайскую 533-миллиметровую торпеду U-6 своей сетью. Боеприпас всплыл на поверхность в четырех с лишним милях от берега в территориальных водах Вьетнама.

Тран Минь Хань рассказал о находке пограничникам. Торпеда длиной около семи метров имеет два соосных гребных винта в корме, носовая часть окрашена в красный цвет. Как сообщает The Drive, торпеда может быть учебной и может быть одной из почти 80 субмарин Народно-освободительной армии Китая.

Возможно, боеприпас всплыл на поверхность воды, когда запас топлива иссяк.