«Безопасность будет обеспечена» - Путин рассказал об объеме военной составляющей в Крыму

Во время большой пресс-конференции в Москве президент России Владимир Путин рассказал о военных планах страны в Крыму. По его словам, «ничего лишнего в военном плане Россия в Крыму создавать не будет», но и не допустит ослабления безопасности своих территорий.

«Если Генштаб, если пограничники считают, что нам нужно на каких-то направлениях что-то сделать дополнительно, мы это будем делать», - заявил Путин.

Он отметил, что «ничего лишнего» создавать в Крыму не планируется, но «то, что нужно, будет там сделано».

«Безопасность России на этом направлении будет безусловно обеспечена», - подчеркнул российский лидер.

При этом Путин упомянул, что Россия никогда не станет препятствовать продвижению судов, в том числе и военных, в Керченском проливе на исключительно законных основаниях.

Ранее во время пресс-конференции глава государства ответил на вопрос о целях, которые преследовала украинская сторона, осуществляя незаконное пересечение кораблями национальных ВМС водной границы России в Керченском проливе. По его словам, данная провокация проводилась исключительно с одной политической целью.