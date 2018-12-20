Путин назвал главные события 2018 года в России
Глава государства коротко, но емко озвучил самые значительные успехи страны в уходящем году.
Фото: kremlin.ru
Во время большой пресс-конференции в Москве 20 декабря главе России Владимиру Путину задали вопрос о том, что, по его мнению, особо значимое произошло в стране за 2018 год. Его ответ был лаконичным.
«Это выборы президента, разумеется, это важно для всей страны, и чемпионат мира по футболу», - ответил Путин.
Ранее президент также поблагодарил журналиста за вопрос о своем здоровье. В шутку он сказал: «Не дождетесь» - и рассказал о том, как поддерживает себя в постоянном тонусе.