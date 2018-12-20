Путин рассказал о состоянии своего здоровья

На вопрос журналиста о состоянии здоровья президент России Владимир Путин с юмором ответил: «Не дождетесь» - и рассказал, как поддерживает себя в тонусе.

«Здоровье такое же, как у всех. Я занимаюсь спортом, стараюсь следить за здоровьем, но, так же как и все, в межсезонье могут быть какие-то гриппы и что-то с этим связанное. Но на сегодняшний день все в порядке», - сказал Путин.

Ранее журналист The Wall Street Journal Анна Мари задала в ходе большой пресс-конференции президента вопрос об отношении мирового сообщества к России в целом и к власти страны в частности. По ее словам, на Западе многие политики, эксперты и простые люди видят в России угрозу.

В четверг в Москве проходит большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Глава страны начал мероприятие с подведения итогов уходящего года. Более чем за три часа Путин ответил на вопросы около 40 журналистов. Шестнадцать из них представляли российские федеральные СМИ, 17 - региональные, восемь - зарубежные.