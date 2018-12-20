Депутаты Рады приняли закон о лишении канонической УПЦ ее названия

В Верховной раде приняли закон, согласно которому каноническая Украинская православная церковь может лишиться своего названия.

За законопроект, обязывающий религиозные организации с центром управления в России указывать в названии свою принадлежность, проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

После оглашения результатов голосования между депутатами Рады произошла потасовка. Парламентарии начали обвинять друг друга в провокациях. По данным РИА Новости, о пострадавших в драке ничего не известно.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко и патриарх Константинопольский Варфоломей провели в Киеве «объединительный собор» с участием преимущественно представителей неканонических церковных структур. Всего лишь два представителя канонической УПЦ приехали на мероприятие, после чего они были лишены своего сана.