Путин ответил на вопрос о желании завоевать мир

Журналист The Wall Street Journal Анна Мари задала в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина вопрос об отношении мирового сообщества к России в целом и к власти страны в частности. По ее словам, на Западе многие политики, эксперты и простые люди видят в России угрозу.

«На Западе многие видят в России угрозу. Многие даже думают, что Вы как президент России хотите править миром. Я хочу знать, действительно ли Вы хотите этого и какова настоящая цель Вашей внешней политики», - сказала Анна Мари.

Путин с юмором отметил, что «штаб управления миром» находится не в Москве.

«Это связано с ведущей ролью США в мировой экономике, расходами на оборону. И Вы считаете, что наша цель управлять миром? Это штамп, который навязывается людям на Западе о России. Это делается, чтобы сплачивать вокруг себя страны НАТО. Надо же против кого-то сплачиваться», - отметил Путин.

Лидер России за три часа пресс-конференции ответил на вопросы 41 журналиста. Шестнадцать из них представляли российские федеральные СМИ, 17 - региональные, восемь - зарубежные. В четверг в Москве проходит большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Глава страны начал мероприятие с подведения итогов уходящего года.