«Там выборы, нужно обострять» - Путин назвал инцидент в Керченском проливе попыткой Порошенко поднять рейтинги

Во время большой пресс-конференции в Москве президент России Владимир Путин прокомментировал инцидент, который произошел в Керченском проливе с участием кораблей ВМС Украины.

По мнению главы государства, действия украинской стороны являлись провокацией и были направлены на обострение ситуации. Однако Путин отметил вред, который подобные действия способны причинить самим же исполнителям.

«Зачем нужно нашим украинским партнерам такое развитие событий, понятно: там выборы, нужно обострять, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента», - заявил российский лидер.

Путин выразил мнение, что в случае если целью было повышение интереса к персоне действующего украинского главы Петра Порошенко, «провокация, вероятно, удалась». Но преследование личных интересов за счет интересов всей страны - «плохой способ поднятия рейтинга».

Напомним, в четверг, 20 декабря, в Москве началась большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина. В этом году было аккредитовано рекордное количество журналистов - 1702 человека.