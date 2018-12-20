Появилось видео покидающих Сирию американских военных грузовиков

В Сети опубликовано видео покидающих Сирию американских военных грузовиков. Его показал в эфире турецкий телеканал Anadolu.

На кадрах, снятых в ночное время суток, видно, как военный конвой США покидает территорию базы.

По данным СМИ, грузовики направляются к месту стоянки после доставки сирийским курдам крупной партии оружия.

В среду, 19 декабря, президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск США из Сирии. По его словам, единственной целью армии США в арабской республике была борьба с террористами запрещенной в России организации «Исламское государство». Военный эксперт Виктор Баранец назвал решение о выводе войск США из САР разменом очень серьезными фигурами на «сирийской шахматной доске».