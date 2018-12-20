Второй ребенок скончался при пожаре в многоэтажке на юге Москвы

Двое детей погибли в результате пожара в квартире одного из жилых многоквартирных домов на юге Москвы. Инцидент произошел на Медынской улице.

На месте происшествия работают медики и сотрудники экстренных служб. По данным регионального управления МЧС России, врачи борются за жизнь еще одного ребенка, который также находился в горящей квартире.

«В ходе работ по тушению из горящей квартиры был спасен один ребенок и передан медикам для оказания помощи. К сожалению, несмотря на оперативное прибытие пожарных, спасти второго ребенка не удалось», - говорится в сообщении управления МЧС.

К настоящему моменту пожар ликвидирован. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.