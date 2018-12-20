«Если бы не был убежден в неизбежности, никогда бы не позволил» - Путин назвал причины пенсионного реформирования

В четверг, 20 декабря, в Москве проходит большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Одной из тем, которой коснулся глава государства в ходе ответов на вопросы, было пенсионное реформирование.

Российский лидер выразил свою позицию, сравнив ее в начале 2000-х годов и в настоящее время. По словам Путина, он не изменил свое мнение в течение прошедшего времени, но изменились обстоятельства в стране. Президент отметил, что из-за этого возникла необходимость перехода к реформированию уже сейчас, так как позже это произошло бы неизбежно, но гораздо более резко.

«Это объективная тенденция, этого было бы не избежать. Я отдавал себе отчет, что, естественно, будет критика. Но если бы я не был убежден в том, что это неизбежно, никогда бы этого сделать не позволил», - заявил Путин.

Ранее глава страны сравнил ситуацию с ценами на бензин в России и Франции. Путин заявил о возможной корректировке цен в начале 2019 года, которая будет связана с ростом цен НДС.