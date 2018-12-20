«Мы создаем прецедент» - Запашный объяснил свою позицию по площадке для Cirque du Soleil в Сколково

Эдгард Запашный в интервью «Звезде» прокомментировал скандал, разгоревшийся после его обращения к Владимиру Путину на недавнем заседании Совета по культуре. Глава Большого Московского цирка выступил против строительства в Сколково стационарной площадки для канадского Cirque du Soleil. После этого российская общественность разделилась на тех, кто поддерживает Запашного, и на его противников.

Строительством многофункционального концертного зала в Сколково, в котором в том числе планируется проводить шоу Cirque du Soleil, занимается корпорация А.Н.Д. В нее входит промышленно-финансовая группа «Самфар», руководит которой бизнесмен Михаил Гуцериев.

По словам Запашного, информация о строительстве зала появилась еще в 2010 году. При этом, как утверждает знаменитый дрессировщик, изначально разработчики этого проекта заявляли о возведении развлекательно-учебного центра.

«Я неоднократно подчеркивал, что на протяжении десяти лет не позволял себе критики Cirque du Soleil как своих конкурентов. То есть я никак не пытался за десять лет ограничивать пребывание Cirque du Soleil здесь, на территории России. Но их популярность, как я прогнозировал, становится все меньше и меньше, люди действительно перестают ходить к ним в таком темпе, они работают далеко не на аншлагах. Поэтому восемь лет назад они заговорили о постоянной стационарной площадке здесь, в России... Это началось в 2010 году. В первый раз они проанонсировали планы по строительству развлекательно-учебного центра. И я сказал президенту, что после открытия этой площадки они обязательно построят здесь и школу», - объяснил Запашный в интервью телеведущей Наталии Метлиной в программе «Между тем».

По словам главы Большого Московского цирка, Cirque du Soleil не случайно пытается закрепиться именно в России. Как пояснил Запашный, канадский цирк намеревается освоить российский рынок, который привлекает своей многомиллионной аудиторией.

«Cirque du Soleil - это коммерческий продукт. К искусству он имеет мало отношения. Это очень серьезный бизнес-проект, и они пытаются осваивать рынок. Во многих странах они потерпели фиаско. У них закрылся стационар в Японии, у них не получилось в Китае... Они очень сильно потеряли популярность в Америке», - отметил Запашный.

В то же время глава Большого Московского цирка пояснил, что больше всего в появлении площадки для Cirque du Soleil его беспокоит сам факт строительства российским бизнесменом на российской территории зала для канадского цирка.

«В большей степени я обеспокоен не как цирковой деятель, а как представитель культуры. Потому что мы создаем прецедент. Мы создаем некую точку, от которой будут отталкиваться и другие бизнесмены. В дальнейшем у кого-то возникнет идея построить стадион, например, для "Барселоны", или построить напротив Большого театра филиал Ла Скала, или напротив Эрмитажа - филиал Лувра. Правильно ли это с точки зрения гражданской позиции? Я считаю, нет. Президент меня поддержал», - подчеркнул Запашный.

При этом дрессировщик напомнил, что в той же Канаде или США, российским артистам никто не предоставил бы такую возможность, какую мы предоставляем Cirque du Soleil. В качестве примера он привел свой личный опыт.

«До того момента, когда нас с братом не знали в России и мы были молодыми ребятами, в Лас-Вегасе существовало шоу Зигфрида и Роя. Это два иллюзиониста, работающие с хищными животными. Звезды уровня Коперфильда. Их знала и знает вся Америка. И тут произошло трагическое событие. На Роя напал тигр, и шоу закрыли. Был 1997-1998 год. Мы с братом забросили удочку в Америку, что мы можем восстановить это шоу. Нам сразу сказали: "Ребята, вы из какой страны? Не надо". И канадцам я предлагал заниматься творческим обменом... Да они сами не поддержат идею, чтобы за границей что-то русское развернулось. Они ждут, когда мы по миру пойдем. А мы им тут распахиваем все двери», - возмутился Запашный.

Об открытии в Сколково концертного зала, в котором будет выступать канадский цирк, Эдгард Запашный сообщил Владимиру Путину 15 декабря на заседании Совета при президенте по культуре и искусству. Знаменитый дрессировщик считает, что глава совета директоров группы «Самфар» Михаил Гуцериев инвестирует в этот проект, а Cirque du Soleil набирает артистов из России и может открыть в стране свою школу.

Российский президент согласился, что зрителям интересно посмотреть шоу, но это не значит, что его нужно превращать в бизнес на постоянной основе.

«Cirque du Soleil на постоянной основе - по сути, это борьба за рынок, правда. И распахивать ворота… Конечно, зритель хочет посмотреть. Но посмотреть - это одно, а давать им здесь развиваться на нашей почве - это совсем другое», - высказал свою позицию Путин и пообещал разобраться в ситуации.

В свою очередь, сам Гуцериев сообщил, что контакты между группой «Самфар» и канадским цирком касаются только аренды киноконцертного зала, строящегося в Сколково. Бизнесмен утверждает, что ни о каком учебном центре речи не идет. Гуцериев также намерен подать иск о клевете против Эдгарда Запашного.

Информация о строительстве концертного зала Orbion есть на официальном сайте Сколково. В материале, опубликованном пресс-службой со ссылкой на «Интерфакс», указано, что зал «должен стать одной из популярных площадок России для проведения массовых мероприятий - концертов, конгрессов, спортивных событий, мюзиклов и театральных постановок». При этом в тексте говорится, что «он станет постоянной площадкой для знаменитого Cirque du Soleil».

Кроме того, в комментарии агентству РИА Новости сам Гуцериев говорил о планах сдать музыкальный театр площадью более 40 тысяч квадратных метров в декабре следующего года, отмечая, что у компании «есть обязательства» перед партнерами, в частности перед Cirque du Soleil.

«Думаю, мы его сдадим в декабре следующего года, у нас есть обязательства перед нашими партнерами, в частности перед Cirque du Soleil», - пояснил он.

Первое представление в новом концертном зале запланировано на декабрь 2019 года.