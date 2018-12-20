Путин рассказал об обстоятельствах гибели российских журналистов в ЦАР

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о ходе расследования обстоятельств гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике.

«Ваши коллеги приехали в Африку как туристы, без всяких уведомлений властей. Покушение совершили местные группировки. Сейчас идет расследование», - отметил Путин.

Путин отметил также, что держит ситуацию с расследованием дела на личном контроле. Президент еще раз принес свои соболезнования родным и близким погибших журналистов.

В четверг в Москве проходит большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Глава страны начал мероприятие с подведения итогов уходящего года.

Трое российских кинодокументалистов - военкор Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко - были убиты в ЦАР летом этого года. Их машину, предположительно, обстреляли из засады. При себе у журналистов были крупная сумма в долларах и дорогая техника.