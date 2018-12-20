Путин сравнил ситуацию с ценами на бензин в России и во Франции

Правительство не допустит резких скачков цен на автомобильное топливо в новом году. С таким заявлением Владимир Путин выступил во время большой пресс-конференции.

Журналист, задавший этот вопрос, упомянул события во Франции, где не утихают протесты против планов правительства увеличить цены на бензин. Глава государства не стал комментировать действия властей Пятой республики, отметив, что там сознательно пошли на этот шаг.

«Возможна какая-то корректировка цен в начале января. Она будет связана с ростом НДС, но наценка будет совсем небольшая - 1% или 1,5%. А потом правительство будет мониторить ситуацию и работать в этом направлении», - пообещал лидер России.

В России цены на бензин пошли вверх из-за роста нефтяных котировок, правительство борется с этим повышением, отметил президент. В этом и разница между нами и Францией, где стоимость топлива поднимали специально.

Комментируя массовые протесты в крупнейших французских городах, Путин ответил, что необходимо обеспечить право граждан проводить собрания, однако такие мероприятия должны оставаться в рамках закона.