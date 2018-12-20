Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Большая пресс-конференция Путина-2018 ТЕГИ

Путин сравнил ситуацию с ценами на бензин в России и во Франции

Ян Брацкий
14:23 20.12.2018
Правительство должно будет сделать все возможное, чтобы предотвратить резкий скачок цен на топливо.
Фото: ТРК Звезда, Алексей Иванов

Правительство не допустит резких скачков цен на автомобильное топливо в новом году. С таким заявлением Владимир Путин выступил во время большой пресс-конференции.

Журналист, задавший этот вопрос, упомянул события во Франции, где не утихают протесты против планов правительства увеличить цены на бензин. Глава государства не стал комментировать действия властей Пятой республики, отметив, что там сознательно пошли на этот шаг.

«Возможна какая-то корректировка цен в начале января. Она будет связана с ростом НДС, но наценка будет совсем небольшая - 1% или 1,5%. А потом правительство будет мониторить ситуацию и работать в этом направлении», - пообещал лидер России.

В России цены на бензин пошли вверх из-за роста нефтяных котировок, правительство борется с этим повышением, отметил президент. В этом и разница между нами и Францией, где стоимость топлива поднимали специально.

Комментируя массовые протесты в крупнейших французских городах, Путин ответил, что необходимо обеспечить право граждан проводить собрания, однако такие мероприятия должны оставаться в рамках закона.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.12.2018, 09:16
На российских дорогах появится шумовая разметка
Дата18.12.2018, 15:46
Шойгу анонсировал учения ядерных сил «Гром» в России
Дата20.12.2018, 10:19
Отец Нурмагомедова озвучил стоимость реванша с Макгрегором
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата20.12.2018, 05:00
В Минобороны впервые опубликовали кадры испытаний новейшего патрульного корабля «Василий Быков»
Дата20.12.2018, 07:41
В Японии рассекретили материалы по переговорам о Курильских островах с США
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Большая пресс-конференция Путина-2018
15:08 В стране и мире
Видео
«Там выборы, нужно обострять» – Путин назвал инцидент в Керченском проливе попыткой Порошенко поднять рейтинги
14:45 В стране и мире
«Если бы не был убежден в неизбежности, никогда бы не позволил» - Путин назвал причины пенсионного реформирования
14:26 В стране и мире
Видео
Путин рассказал, как будет проходить перевод россиян на цифровое телевидение
14:25 В стране и мире
Видео
Путин рассказал о главном мотиве раскола церкви на Украине
14:23 В стране и мире
Видео
Путин сравнил ситуацию с ценами на бензин в России и во Франции
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
14:46 В стране и мире
Второй ребенок скончался при пожаре в многоэтажке на юге Москвы
14:29 Армия
Черноморский флот разработал план действий в случае провокаций
12:54 В стране и мире
Видео
Путин оценил возможность начала ядерной войны
12:41 В стране и мире
Смертельное ДТП с участием автобуса произошло под Рязанью
11:05 В стране и мире
Представители «новой церкви» Украины пытались заказать в РФ копию посоха святителя Петра
События дня
События дня
Большая пресс-конференция Путина-2018
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
В России официально зарегистрировали новую породу собак
Названа необычная опасность сахара
Видео
Женатый Аршавин прокатил посетительниц стриптиз-клуба на лошади и отказался платить за поездку
«Буханка» за 20 тысяч евро: в Германии выросли продажи российских УАЗ-452
Видео
Французская фирма опубликовала видео летающего мотоцикла
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.