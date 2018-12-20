Путин рассказал, как будет проходить перевод россиян на цифровое телевидение

Переход на цифровое телевидение в России «резко и быстрыми темпами» невозможен. С таким заявлением выступил президент страны Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, которая сегодня, 20 декабря, проходит в Москве.

В частности, Путин отметил, что вопрос, не останется ли кто-то из россиян без телевидения вообще, весьма актуальный. Именно поэтому резкий переход на цифровое ТВ не может быть осуществлен.

«Мы должны действовать очень аккуратно и обеспечить интересы людей, которые не могут себе позволить купить эти приставки», - подчеркнул президент.

В заключение он отметил, что правительство будет наблюдать за тем, как данная практика осуществляется на территории отдельных регионов.

Путин ответил уже на ряд вопросов, которые ему задают журналисты на большой пресс-конференции. Однако просьба одного из сотрудников СМИ вызвала резонанс, после чего президент РФ пообещал «наказать» своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова.