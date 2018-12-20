Путин рассказал о главном мотиве раскола церкви на Украине

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с переподчинением украинской церкви и отделением ее от Московского патриархата. По мнению президента, теперь УПЦ начнет подчиняться «стамбульскому приходу» и зависимость от Константинопольской церкви будет куда сильнее, чем от Москвы.

«Уму непостижимо. Прямое вмешательство государства в дела церкви. Такого не было со времен Советского Союза», - возмутился он.

Глава государства напомнил, что УПЦ Московского патриархата была полностью независима. Все решения они принимали самостоятельно. Единственная связь была духовная: на службах всегда упоминали патриарха Кирилла.

«Посмотрите, какая сейчас зависимость наступает от Турции. От Турецкого патриархата. Никого они самостоятельно выбрать не могут. А главный мотив Варфоломея для такого раскола - деньги. Подчинить себе территорию и потом зарабатывать на этом деньги», - уверен президент.

Путин рассказал, что госсекретарь США накануне решения позвонил в Киев и обсуждал этот вопрос, что в принципе недопустимо.

«Ничего нет хорошего для религиозных свобод граждан. Да и, скорее всего, начнется передел собственности в Украине, который может стать очень тяжелым и, не дай бог, кровавым. И пострадают от этого простые люди», - прокомментировал лидер России.

В полдень 20 декабря Владимир Путин начал проведение большой пресс-конференции в Центре международной торговли в Москве.