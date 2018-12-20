Путин пообещал наказать Пескова

Российский президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции, которая проходит сегодня, 20 декабря, в Москве, пообещал «наказать» своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Причиной тому стала просьба одного из журналистов задать вопрос, что он уже не может сделать четыре года. Путин, услышав данное заявление, отметил, что во всем «виноват Песков», и в шутку пообещал его «наказать».

«Это Песков виноват. Накажем его», - сказал российский президент.

Большая пресс-конференция президента России является ежегодным мероприятием, которое привлекает к себе повышенное внимание как отечественной, так и зарубежной прессы. Встречи проводятся с 2001 года.

В прошлом году пресс-конференция собрала 1640 журналистов. Однако уже в 2018 году было аккредитовано рекордное число сотрудников СМИ - 1702.