Путин рассказал, когда женится

На большой пресс-конференции Владимира Путина один из корреспондентов поинтересовался личной жизнью главы государства, спросив, когда он женится. Аудитория встретила вопрос смехом и аплодисментами.

«Наверное, хочет, чтобы мне было как ему. Как порядочный человек я должен буду когда-то жениться», - пошутил лидер страны.

Большая пресс-конференция президента России является ежегодным мероприятием, которое привлекает к себе повышенное внимание как отечественной, так и зарубежной прессы. Встречи проводятся с 2001 года.

В прошлом году пресс-конференция собрала 1640 журналистов. Однако уже в 2018 году было аккредитовано рекордное число сотрудников СМИ - 1702.