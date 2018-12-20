Путин назвал необходимое для России количество мусороперерабатывающих заводов

Президент в ходе большой пресс-конференции затронул проблему переработки мусора. Он подчеркнул, что ранее государство никогда вплотную этой проблемой не занималось.

«Ситуация сложная, но ответ простой: мы никогда этим не занимались. Десятилетиями мусор просто сбрасывался в ямы. У нас 70 миллионов тонн ежегодно мусора продуцируется, а девать его некуда», - заявил Путин.

Лидер страны уверен, что в стране нужно решить несколько первоочередных задач: ликвидировать незаконные свалки и выстроить целую индустрию переработки. Понятно, что есть те, кому не хочется, чтобы недалеко от его дома стоял мусороперерабатывающий завод. Но нужно дать понять людям, что все технологии будут соблюдены и никакой опасности для них такое соседство представлять не будет.

«Надо, чтобы эти заводы были качественными и эффективными, надо, чтобы не экономили на фильтрах для мусороперерабатывающих заводов. В Токио такие заводы стоят в центре города, но никаких проблем нет, потому что технология соблюдается. Мы должны построить за ближайшие годы хотя бы 200 мусороперерабатывающих заводов», - рассказал глава государства.

В полдень 20 декабря Владимир Путин начал проведение большой пресс-конференции в Центре международной торговли в Москве.