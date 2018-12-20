Путин отреагировал на решение Трампа вывести войска США из Сирии

Российский президент Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии. Он подчеркнул, что «не знает, что это такое», поскольку американская сторона выводит свои войска из Афганистана уже на протяжении 17 лет.

«Мы не видим признаков вывода, но допускаю, что это возможно. Если США приняли решение, то это правильно», - подчеркнул он.

Вместе с тем Путин добавил, что согласен с американским президентом относительно того, что в сфере борьбы с ИГ* были достигнуты существенные изменения на этой территории, а боевикам в Сирии - нанесены серьезные удары.

«Существует опасность перетекания этих группировок на другие территории, и это большая опасность для всех стран. Мы это знаем, прекрасно отдаем в этом отчет», - заключил он.

Ранее сообщалось, что в Москве началась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Глава страны начал мероприятие с подведения итогов уходящего года.

*ИГ - террористическая организация, запрещенная в РФ