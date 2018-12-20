Президент РФ рассказал о пользе антироссийских санкций для Москвы

От санкций Запада в отношении России есть плюс: они заставили Москву «включить мозги», сообщил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что антироссийские меры связаны с ростом могущества РФ, а также ее конкурентоспособности.

«Не хотят с этим считаться, а надо», - подчеркнул Путин.

Кроме того, он сообщил, что власти РФ защищают интересы своих граждан, причем делают это аккуратно, поскольку это не «хотелки какие-то».

«Защищаем аккуратно, кстати говоря, без всякого хамства, спокойно, сдержанно, но делаем свое дело и будем двигаться дальше в этом направлении», - заявил Путин.

Сегодня, 20 декабря, проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. В частности, он уже рассказал об отношении России к заключению мирного договора с Японией. На мероприятие аккредитовано рекордное число журналистов - 1702.