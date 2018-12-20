Путин сравнил убийство Хашогги и «дело Скрипалей»

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал об отношении Запада к России. Он сравнил «дело Скрипалей» с убийством саудовского журналиста Хашогги. Президент назвал обвинения Британии в якобы отравлении бывшего офицера ГРУ и его дочери просто поводом для атаки на Россию.

«Хашогги убит, Скрипаль жив. Это политизированный узкий подход, повод, чтобы организовать очередную атаку на Россию. Не было бы Скрипалей, придумали бы что-то еще», - уверен президент.

Высказал свое мнение глава государства и о деле Марии Бутиной, задержанной в США.

«Я не понимаю, в чем она должна признаться. Не понимаю, за что ее засадили, нет оснований. Но надо же спасти лицо американской юстиции. Мы за этим следим и поддерживаем», - заверил лидер России.

В полдень 20 декабря Владимир Путин начал проведение большой пресс-конференции в Центре международной торговли в Москве.