Владимир Путин заявил о невозможности возрождения социализма в России. Такое мнение он выразил, отвечая на вопрос одного из журналистов во время большой пресс-конференции.

Но президент считает, что отдельные элементы социализации возможно и необходимо возродить. Но это всегда связано с большими расходами и экономическим тупиком в итоге, добавил глава государства.

«Однако справедливое распределение ресурсов, выстраивание политики государства так, чтобы снизить число бедных, обеспечить людей услугами здравоохранения и образования, - если говорить про социализацию в таком смысле, на это направлена политика и сейчас», - заверил Путин.

Большая пресс-конференция президента России является ежегодным мероприятием, которое привлекает к себе повышенное внимание как отечественной, так и зарубежной прессы. Встречи проводятся с 2001 года.

В прошлом году пресс-конференция собрала 1640 журналистов. Однако уже в 2018 году было аккредитовано рекордное число сотрудников СМИ - 1702.