В Санкт-Петербурге задержан врач-анестезиолог, которого подозревают в изнасиловании пациенток

Полиция Санкт-Петербурга подозревает врача одной из медицинских клиник в изнасиловании трех пациенток. По версии следствия, женщины находились в беспомощном состоянии после операции, когда один из анестезиологов проник в их палату, сообщает РИА Новости.

«Нам поступило сообщение о возможных противоправных действиях нашего врача в отношении пациенток. Мы немедленно обратились в правоохранительные органы, после чего наш сотрудник был задержан», - рассказали в руководстве медучреждения.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении медика по статье «Изнасилование».

Следователи полагают, что 19 декабря 2018 года подозреваемый совершил насильственные действия в отношении трех девушек 1997, 2001 и 2002 годов рождения. Все они находились под действием наркоза.

Сейчас предполагаемый насильник сам находится в больнице. После задержания состояние его здоровья внезапно ухудшилось. Решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения.