Путин считает правильным введение ответственности за оскорбление страны в Интернете

Путин прокомментировал необходимость введения ответственности в Интернете за оскорбления власти.

«Что касается поругания флага и других символов государства, то ответственность за это предусмотрена практически в каждой стране», - напомнил президент.

Он подчеркнул, что уважение к своему народу должно проявляться везде – в Сети или в реальной жизни.

«Если есть ответственность вне Интернета, то она должна быть в Интернете. Чем отличается поведение в Сети от того, что за ее границами? Это – тоже общество», - отметил президент.

В полдень 20 декабря Владимир Путин провел большую пресс-конференцию в Центре международной торговли в Москве.