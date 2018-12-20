Путин считает правильным введение ответственности за оскорбление страны в Интернете
По мнению президента, человек должен уметь ответить за свои действия и слова независимо от того, где они были сказаны.
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Путин прокомментировал необходимость введения ответственности в Интернете за оскорбления власти.
«Что касается поругания флага и других символов государства, то ответственность за это предусмотрена практически в каждой стране», - напомнил президент.
Он подчеркнул, что уважение к своему народу должно проявляться везде – в Сети или в реальной жизни.
«Если есть ответственность вне Интернета, то она должна быть в Интернете. Чем отличается поведение в Сети от того, что за ее границами? Это – тоже общество», - отметил президент.
В полдень 20 декабря Владимир Путин провел большую пресс-конференцию в Центре международной торговли в Москве.