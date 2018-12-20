Путин рассказал об отношении РФ к заключению мирного договора с Японией

Россия заинтересована в заключении мирного договора с Японией. В частности, здесь крайне важны вопросы безопасности. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

Вместе с тем российский президент подчеркнул, что Москву беспокоит размещение систем противоракетной обороны США на территории Японии. В частности, отметил Путин, РФ не питает никаких иллюзий относительно так называемого оборонительного характера элементов американской ПРО.

Кроме того Путин подчеркнул, что для России уровень независимости Японии от США в сфере безопасности не очевиден. Речь идет о принятии решения о размещении американской военной инфраструктуры.

«По поводу возможности Японии принимать участие в этих решениях (о размещении американской военной инфраструктуры - прим. ред.) - для нас это непонятная, закрытая часть. Мы не понимаем уровня суверенитета Японии при принятии решений подобного рода», - сообщил он.

Сегодня, 20 декабря, проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. В начале своего выступления российский лидер подвел итоги уходящего, 2018 года.