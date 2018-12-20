Путин напомнил Киеву о бесперспективности силового решения в Донбассе

Попытки решить политические проблемы Донбасса при помощи силы заранее обречены на провал. Об этом в ходе большой пресс-конференции заявил президент Владимир Путин. Глава российского государства отметил тот факт, что экономическую блокаду юго-востока Украины установили киевские власти.

«Кто установил блокаду между Донбассом и Украиной? Украинские власти. Ввели сплошную экономическую блокалду территории, которую считают своей. И стреляют в граждан, которых считают своими. Мы оказываем гуманитарную и другую помощь, чтобы их окончательно не раздавили, не съели. Попытка решить политические вопросы силой обречена на провал», - подчеркнул Путин.

Между тем торговый оборот между Россией и Украиной постоянно растет. Это естественные связи, напомнил президент.

Пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, которые не понимают интересов собственного народа, такая ситуация будет продолжаться. Это не зависит от того, кто возглавляет Россию, добавил российский лидер.

Не обошел вниманием Путин и вопрос о возможном обмене задержанных украинских моряков, которые принимали участие в провокации в Керченском проливе. Он предложил вернуться к обсуждению этой темы после завершения расследования уголовного дела.