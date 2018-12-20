Путин оценил возможность начала ядерной войны

По мнению президента, ядерная война может привести к гибели всего человечества, поэтому необходимо сохранять инструменты сдерживания, исключить возможность снижения порога применения ядерного оружия, о которой говорят за рубежом.

«Существует тенденция понижения порога применения. Есть идея создать ядерные заряды малой мощности. И это уже не глобальное, а тактическое применение. И у экспертов уже есть идеи, что ничего, их можно применить. Но снижение порога может привести к глобальной ядерной катастрофе», - подчеркнул Путин.

Кроме того, опасным, по мнению российского лидера, является применение баллистических ракет в неядерном исполнении. Он подчеркнул также, что США от этого отказались, но сама идея (инициатива Вооруженных сил США, так называемый «Быстрый глобальный удар» - прим. ред.) существует.

«Существует идея использования баллистических ракет в неядерном исполнении. Из Мирового океана стрельнула подводная лодка баллистической ракетой, да хрен его знает, ядерная она или нет. Это очень опасная вещь. И все это муссируется, обсуждается. Но я исхожу из того, что у человечества хватит здравого смысла и чувства самосохранения, чтобы не доводить до крайности», - сказал Путин.

Президент также назвал опасным выход США из Договора по противоракетной обороне и ДРСМД.

«Мы наблюдаем сейчас развал международной системы сдерживания гонки вооружений. После выхода США из Договора по противоракетной обороны мы вынуждены были ответить созданием новых систем по преодолению этой системы ПРО. Теперь мы слышим, что Россия получила преимущество. Да, это правда, таких систем в мире нет. Но в целом в стратегическом балансе это просто элемент сдерживания и уравнивания паритетов, не более того», - отметил Путин.

Глава государства добавил, что в случае появления ракет США в Европе Россия будет вынуждена принять меры для обеспечения своей безопасности.

«Пусть потом не пищат, что мы добиваемся преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем, обеспечиваем свою безопасность», - сказал Путин.

Он подытожил, что договор СНВ-3 прекращает существование в 2021 году и переговоры по его продлению пока не ведутся.