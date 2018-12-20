Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин оценил возможность начала ядерной войны

Александр Пешков
12:54 20.12.2018
Президент России Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции назвал опасными идеи возможного снижения порога применения ядерного оружия.
Путин оценил возможность начала ядерной войны
Фото: pixabay

По мнению президента, ядерная война может привести к гибели всего человечества, поэтому необходимо сохранять инструменты сдерживания, исключить возможность снижения порога применения ядерного оружия, о которой говорят за рубежом.

«Существует тенденция понижения порога применения. Есть идея создать ядерные заряды малой мощности. И это уже не глобальное, а тактическое применение. И у экспертов уже есть идеи, что ничего, их можно применить. Но снижение порога может привести к глобальной ядерной катастрофе», - подчеркнул Путин.

Кроме того, опасным, по мнению российского лидера, является применение баллистических ракет в неядерном исполнении. Он подчеркнул также, что США от этого отказались, но сама идея (инициатива Вооруженных сил США, так называемый «Быстрый глобальный удар» - прим. ред.) существует.

«Существует идея использования баллистических ракет в неядерном исполнении. Из Мирового океана стрельнула подводная лодка баллистической ракетой, да хрен его знает, ядерная она или нет. Это очень опасная вещь. И все это муссируется, обсуждается. Но я исхожу из того, что у человечества хватит здравого смысла и чувства самосохранения, чтобы не доводить до крайности», - сказал Путин.

Президент также назвал опасным выход США из Договора по противоракетной обороне и ДРСМД.

«Мы наблюдаем сейчас развал международной системы сдерживания гонки вооружений. После выхода США из Договора по противоракетной обороны мы вынуждены были ответить созданием новых систем по преодолению этой системы ПРО. Теперь мы слышим, что Россия получила преимущество. Да, это правда, таких систем в мире нет. Но в целом в стратегическом балансе это просто элемент сдерживания и уравнивания паритетов, не более того», - отметил Путин.

Глава государства добавил, что в случае появления ракет США в Европе Россия будет вынуждена принять меры для обеспечения своей безопасности.

«Пусть потом не пищат, что мы добиваемся преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем, обеспечиваем свою безопасность», - сказал Путин.

Он подытожил, что договор СНВ-3 прекращает существование в 2021 году и переговоры по его продлению пока не ведутся.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.12.2018, 09:16
На российских дорогах появится шумовая разметка
Дата18.12.2018, 15:46
Шойгу анонсировал учения ядерных сил «Гром» в России
Дата20.12.2018, 10:19
Отец Нурмагомедова озвучил стоимость реванша с Макгрегором
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата20.12.2018, 05:00
В Минобороны впервые опубликовали кадры испытаний новейшего патрульного корабля «Василий Быков»
Дата20.12.2018, 07:41
В Японии рассекретили материалы по переговорам о Курильских островах с США
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:54 В стране и мире
Путин оценил возможность начала ядерной войны
12:41 В стране и мире
Смертельное ДТП с участием автобуса произошло под Рязанью
11:05 В стране и мире
Представители «новой церкви» Украины пытались заказать в РФ копию посоха святителя Петра
09:48 В стране и мире
Видео
Следователи допросят прибывшего с МКС космонавта Сергея Прокопьева
07:41 В стране и мире
В Японии рассекретили материалы по переговорам о Курильских островах с США
События дня
События дня
Большая пресс-конференция Путина-2018
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
В России официально зарегистрировали новую породу собак
Названа необычная опасность сахара
Видео
Женатый Аршавин прокатил посетительниц стриптиз-клуба на лошади и отказался платить за поездку
«Буханка» за 20 тысяч евро: в Германии выросли продажи российских УАЗ-452
Видео
Французская фирма опубликовала видео летающего мотоцикла
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.