Путин назвал истинную цель провокаций Украины в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин сообщил, что истинная провокация Киева в Черном море - это обострение ситуации в преддверии выборов украинского лидера. При этом, отметил глава государства, инцидент в Керченском проливе идет во вред Украине.

Вместе с тем Путин сообщил, что киевские власти послали украинских военных в Черное море, исключительно рассчитывая на то, что те погибнут.

«Слава богу, этого не случилось», - сказал он.

В то же время, по мнению лидера России, действующий президент Украины Петр Порошенко за счет провокаций в Черном море все же поднял свой рейтинг - и то за счет интересов страны. Однако это «плохой способ», уточнил Путин.

Сегодня, 20 декабря, проходит большая пресс-конференция российского президента. В этом году было аккредитовано рекордное количество журналистов - 1702.

Двадцать пятого ноября три украинских корабля нарушили российскую границу в Керченском проливе, после чего были задержаны погранслужбой России.