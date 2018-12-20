Смертельное ДТП с участием автобуса произошло под Рязанью
Жертвами страшного ДТП стали люди, которые находились в легковом автомобиле, протаранившем автобус.
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
В Рязанской области произошло смертельное ДТП: на автодороге столкнулись легковой автомобиль и автобус. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Инцидент произошел в четверг, 20 декабря. Уточняется, что житель столицы передвигался в автомобиле Skoda Rapid, однако на 249-м километре автодороги Москва - Егорьевск - Тума - Касимов врезался в школьный автобус, не справившись с управлением.
В результате инциденте мужчина, управлявший машиной, погиб. Также скончался 59-летний пассажир, который находился в салоне легкового автомобиля. Водитель автобуса был госпитализирован.
«Автобус следовал без пассажиров», - сообщили в МВД.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.