Путин рассказал о главных задачах российской экономики

Владимир Путин рассказал о главной задаче национальных проектов - вывести Россию в другую лигу экономик. И, по мнению президента, это выполнимая задача.

«С 2008 по 2018 год рост составил 7,4%. Вроде получается по проценту в год, однако так механически считать нельзя. Были и более высокие темпы роста, были спады, связанные с мировым кризисом. Спад в 2008 году составил 7,8%. И потом мы вылезали из этого много лет», - напомнил глава государства.

Он особенно отметил, что национальные проекты направлены на то, чтобы поменять струкрутуру экономики страны. И необходимо добиться не просто роста объема производства, а повышения его качества.

«Нам необходимо менять структуру экономики. Именно на это нацелены нацпроекты. И на это правительство рассчитывает. Нам нужно войти в другую лигу по качеству экономики. И занять пятое место в мире по паритету покупательной способности, а мы его занимали - для нас это вполне реальная задача», - полагает Путин.

В ближайшие два года, как сказал президент, правительство рассчитывает на рост ВВП в районе 2%, а с 2021 года заложено уже 3%.

Также российский лидер подчеркнул, что он «в целом доволен» работой команды Дмитрия Медведева.

В полдень 20 декабря Владимир Путин начал проведение большой пресс-конференции в Центре международной торговли в Москве.