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Путин заявил о кратковременном скачке инфляции

Ян Брацкий
12:36 20.12.2018
Сейчас ЦБ принимает все необходимые решения для того, чтобы избежать ее дальнейшего роста.
Фото: Илья Питалев, РИА Новости

В начале 2019 года ожидается небольшой всплеск инфляции. К этому приведет повышение НДС. Глава государства выразил уверенность в том, что этот период будет коротким.

«Во многих странах НДС достигает 20%. Россия понижала этот налог, но потом повысила снова. Тем не менее для многих товаров действуют льготы. Эффективная ставка будет меньше», - подчеркнул Путин.

Сейчас ЦБ принимает все необходимые решения для того, чтобы избежать роста инфляции, добавил он. Президент отметил, что после кризиса государство было вынуждено тратить деньги от продажи нефти, чтобы выполнить социальные обязательства перед людьми.

«Сейчас мы сократили налог до 6,6%, а в следующем году он должен быть уже 6% и так держаться несколько лет. Повышение НДС связано с необходимостью удержать этот показатель. Второе: во многих странах НДС 20% и даже больше», - сказал Путин.

По словам президента, так называемая эффективная ставка в целом в экономике будет меньше, потому что государство сохранило практически все льготы: льготы по производству лекарств и детских товаров. Таким образом, эффективная ставка будет меньше.

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