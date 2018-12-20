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Владимир Путин призвал совершить технологический прорыв

Ян Брацкий
12:17 20.12.2018
В Москве началась большая пресс-конференция главы государства.
Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции призвал совершить прорыв, «прыжок в новый технологический уклад». По мнению главы государства, без этого у страны нет никакого будущего. Путин упомянул о том, что, если правительство не будет ставить перед собой амбициозные задачи, не будет достигнуто никаких результатов.

Ожидается, что многие вопросы, на которые ответит Путин, станут поводом для поручений Кабинету министров или же конкретным ведомствам. Исполнение их строго контролируется.

Большая пресс-конференция президента России является ежегодным мероприятием, которое привлекает к себе повышенное внимание как отечественной, так и зарубежной прессы. Встречи проводятся с 2001 года.

В прошлом году пресс-конференция собрала 1640 журналистов. Однако уже в 2018 году было аккредитовано рекордное число сотрудников СМИ - 1702.

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