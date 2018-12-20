Владимир Путин подвел итоги уходящего года

В Москве началась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Глава страны начал мероприятие с подведения итогов уходящего года.

В частности, российский лидер выразил уверенность, что тенденция роста реальных доходов населения в РФ продолжится. Вместе с тем безработица, по предположениям Путина, снизится до 4,8% против 5,2% прошлого года.

Глава страны также отметил, что в настоящее время зафиксирован рост продолжительности жизни россиян. Так, в 2018 году она выросла до 72,9 года против 72,7 года, как это было в прошлом году.

Что же касается профицита бюджета в стране, то в текущем году он составит почти 2,1% ВВП.

Сегодня, 20 декабря, в Центре международной торговли в Москве проходит большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Как ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, мероприятие будет посвящено вопросам, касающимся экономики, российско-американских отношений, и региональной проблематике.