На Украине пожилая учительница взяла в заложники пятиклассников

На Украине пожилая учительница взяла в заложники учеников пятого класса. Женщина заперлась с детьми в кабинете, кричала, что она главная на уроке, и требовала позвонить в министерство образования.

ЧП произошло в Шосткинской СОШ № 6 Сумской области. К школе вызвали полицию, у родителей и детей, оказавшихся по разные стороны запертой двери, началась паника.

«Одни сидели в окаменелом состоянии, другие плакали, прятались, натягивали на голову свитера», - рассказала директор Шосткинской СОШ № 6 Надежда Андрущенко.

После того как 70-летний педагог согласилась выпустить одного ученика в туалет, в класс смогли проникнуть сотрудники правоохранительных органов, сообщает телеканал ТСН. После пережитого стресса дети отказываются идти в школу, их родители требуют провести тщательное расследование инцидента.

«Мы считаем, что у нее какие-то проблемы или с головой, или с психикой. Она неадекватная женщина, психически неуравновешенная, никаких знаний не дает. Все контрольные работы выполнены на неудовлетворительные оценки», - пожаловались родители пострадавших учеников.

На допросе педагог объяснила свои действия тем, что не хотела проходить процедуру переаттестации, потому что не собирается работать в новом учебном году, а планирует уйти на заслуженный отдых.

«Я закрыла дверь на ключ, чтобы уберечь детей от разборок с администрацией школы», - призналась учительница Нина Кобизька.

Разбираться в конфликте предстоит не только полицейским, но и членам образовательной комиссии. При вынесении решения пообещали учесть заслуги педагога и состояние ее здоровья. Работать с учениками женщина больше не будет.