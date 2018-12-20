В Москве началась большая пресс-конференция Владимира Путина

В Центре международной торговли в Москве началась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Как ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, мероприятие будет посвящено вопросам, касающимся экономики, российско-американских отношений, и региональной проблематике.

Ожидается, что многие вопросы, на которые ответит Путин, станут поводом для поручений Кабинету министров или же конкретным ведомствам. Исполнение их строго контролируется.

Большая пресс-конференция президента России является ежегодным мероприятием, которое привлекает к себе повышенное внимание как отечественной, так и зарубежной прессы. Встречи проводятся с 2001 года.

В прошлом году пресс-конференция собрала 1640 журналистов. Однако уже в 2018 году было аккредитовано рекордное число сотрудников СМИ - 1702.