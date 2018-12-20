Пекин назвал совместные военные учения с РФ «историческими»

Взаимное доверие между Китаем и Россией достигло рекордно высокого уровня. С таким заявлением выступило военное руководство КНР. Минобороны Поднебесной опубликовало доклад, в котором подробно описываются двусторонние контакты оборонительных ведомств двух стран, а также совместное проведение крупных маневров.

«В этом году наши вооруженные силы впервые были приглашены принять участие в крупнейших российских стратегических маневрах "Восток-2018", это свидетельствует о том, что взаимное политическое стратегическое доверие и военное сотрудничество России и Китая достигли исторического, рекордно высокого уровня», - подчеркнули в Минобороны КНР.

В докладе особо отмечается, что за прошедший год сотрудничество двух государств в военной сфере существенно углубилось и укрепилось, сообщает РИА Новости. В Минобороны КНР упомянули о проведении командно-штабных учений ВС государств - членов ШОС «Мирная миссия - 2018».

Маневры состоялись на российской полигоне Чебаркуль с 22 по 29 августа. В них приняли участие военнослужащие из России, Китая, Казахстана, Киргизии, Индии и Таджикистана.

«В условиях, максимально приближенным к реальным боевым действиям, наша армия не только впервые смогла осуществить переброску сил по железной дороге через третьи страны, но также и позаимствовать боевой опыт российских военных, вернувшихся из Сирии», - говорится в докладе Минобороны КНР.

Помимо прочего, страны контактируют по таким стратегическим вопросам, как урегулирование мировых вооруженных конфликтов, контроль над вооружениями и защита мира и стабильности в регионе.