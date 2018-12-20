Представители «новой церкви» Украины пытались заказать в РФ копию посоха святителя Петра

Представители так называемой новой церкви на Украине попытались заказать у московских ювелиров копию посоха первого митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра. Об этом рассказал секретарь Свято-Успенской Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви архимандрит Лазарь.

Вместе с тем он уточнил, что задумка сорвалась, поскольку был получен отказ. Архимандрит Лазарь отметил в своем Facebook, что «новая церковь» пыталась заказать посох «в рамках подготовки к "интронизации" предстоятеля так называемой православной церкви Украины Епифания».

Митрополит Петр получил посох из рук патриарха Константинопольского Афанасия в 1305 году. В 2009-м он был передан Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в ходе его интронизации.

В Киеве 15 декабря по инициативе действующего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея состоялся так называемый «объединительный собор», в котором приняли участие в основном представители неканонических церковных структур.