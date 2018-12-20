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Белая смерть, часть 2: что делать, если вас накрыла лавина

Екатерина ГАБЕЛЬ
11:30 20.12.2018
«Звезда» продолжает публиковать материалы на тему «Что делать, если…». Простым языком мы постараемся рассказать, как избежать экстремальных ситуаций, а если с вами все-таки случилась беда - куда обращаться.
Белая смерть, часть 2: что делать, если вас накрыла лавина
Фото: dalia.fichmann facebook David Tanecek/CTK globallook

В прошлом выпуске мы рассказали о том, какое оборудование нужно иметь с собой на склоне.  И эти рекомендации относятся абсолютно ко всем любителям зимнего туризма. Искренне хочется верить, что они никому не пригодятся, но если все-таки, несмотря на все предостережения, вы поехали покататься вне трассы или просто по несчастливой случайности оказались на пути лавины, то алгоритм ваших действий должен быть примерно такой.

Перед выходом включаем бипер и выключаем плеер

Во-первых, тот самый бипер, о котором речь шла в предыдущей публикации, должен быть включен сразу, как вы вышли из гостиничного номера. Именно он и укажет место, где вы находитесь под толщей снега. Кстати, любителям кататься в наушниках. Немало случаев, когда человек, увлеченный спуском с горы под музыку, становился жертвой лавины, просто потому что не слышал ее.
Поэтому: включаем бипер-выключаем плеер.

Оцениваем погоду

Перед выходом проверяем, что говорит прогноз погоды. Если есть хоть малейшее сомнение в том, что на склоне безопасно, - останьтесь дома.

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Прислушиваемся к своим ощущениям

Но, предположим, опасности не было, погода стояла прекрасная для внетрассового катания. И при спуске появился какой-то посторонний гул. Здесь правило простое: «если вам кажется, что вы в опасности, вам не кажется».

Ищем укрытие

Теперь, если позволяет рельеф, нужно быстро укрыться за каким-нибудь препятствием. Очень крупные валуны вполне подойдут. Деревья - не самое лучшее укрытие, но если так случилось, что рядом оказалась роща, то постарайтесь найти дерево потолще. Если укрытия нет, то нужно уезжать.


Главное, сделать это нужно быстро. Разгоняемся и уходим в сторону под углом примерно 45 градусов к склону. Не нужно останавливаться и оценивать обстановку. Чем дальше уедете - тем лучше.

Если все-таки лавина вас догнала

Тут нужно понимать, что лавины бывают разные. Если этот козырек состоит из недавно выпавшего снега, или пухляка, то в этом случае имеет смысл делать движения, похожие на гребки. Как бы это ни было страшно, по лавине придется почти плыть: так есть шанс, что вы останетесь на поверхности. Если же лавина из давно слежавшегося снега, то тут механизм другой: нужно принять позу эмбриона. Кстати, специально для лыжников: если шансов уйти от лавины нет, первым делом выкидываем палки, потому что в толще снега руку с палкой ждет крайне серьезный перелом.

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Как правило, лавина крутит попавшего в нее, как в колесе. Поэтому, если вас вдруг вынесло к поверхности, постарайтесь вытянуть руку сквозь толщу снега. Так очевидцам будет проще отследить траекторию вашего перемещения под снегом, а потом и найти вас.

Когда появится ощущение, что лавина останавливается

Может показаться, что вас крутит в снежной массе целый час. Однако обычно лавина сходит примерно за две минуты. В тот момент, когда покажется, что все остановилось, необходимо быстро раскопать себе «кокон» вокруг головы, чтобы свободно дышать. Нужно сделать это максимально быстро, пока снег не успел слежаться. А дальше все будет зависеть от вашего собственного настроя. Надо понимать, что сход лавины, скорее всего, видели ваши товарищи и горно-спасательные службы. Вас спасут. При включенном бипере это происходит в первые десять минут. Следует успокоиться, постараться выровнять дыхание и ждать.

Когда процесс пошел

В тот момент, когда вас начали откапывать - не молчите. Сообщите, как вы себя чувствуете, что болит. Постоянно оставайтесь на связи - так будет легче оценивать ваше состояние.

Уходите из опасной зоны

Как только вас вытащили из снежного плена, вы осознали, что можете самостоятельно передвигаться (здесь нужно сразу оговориться: в состоянии стресса человек, как правило, не всегда сразу чувствует боль от травмы, но если есть хоть малейшее подозрение, что какая-то конечность может быть серьезно повреждена, то лучше всего прекратить геройствовать и попросить довести вас до зоны безопасности), то самое время уходить, поскольку всегда существует угроза повторного схода лавины.

Хочется верить, что эти советы вам никогда не понадобятся. Берегите себя и катайтесь в специально отведенных для этого местах.

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