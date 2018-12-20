Два мощных пожара бушуют в Бельгии и Нидерландах

В бельгийском городе Варегем полыхает химический завод - огнем охвачено уже почти 11 тысяч квадратных метров.

На данном предприятии производятся продукты для химической и текстильной промышленности, а на самой территории хранятся емкости с опасными веществами. Это затрудняет работу пожарных.

В настоящее время ближайшие районы окутаны редким дымом. Спасатели призвали местных жителей по возможности избегать контакта с пеплом, который летает в воздухе, а также плотнее закрыть ока и двери.

В соседней стране, Нидерландах, всю ночь тушили завод по переработке пластмассы. Возгорание произошло поздно вечером и за мгновения охватило все здание. Спустя несколько минут пламя перекинулось на соседнюю мебельную фабрику. Из-за сильной температуры горения у обоих заводов обрушились перекрытия.

На данной территории чувствуется очень сильный запах жженой резины и гари. На тушение вызваны десятки спасательных бригад из всех ближайших городов.