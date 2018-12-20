Роспотребнадзор предостерег россиян от покупки ядовитой икры

Россиян предостерегли от покупки ядовитой красной икры. В преддверии Нового года на прилавках может оказаться деликатес с добавлением пищевой добавки Е-239 (уротропин).

Раньше его использовали в качестве консерванта, однако с 2008 года уротропин запрещен, так как при разложении в кислой среде желудка вещество начинает выделять ядовитые токсины.

Об этом Роспотребнадзор предупредил на страницах своего официального сайта. Чаще всего некачественный товар продается с рук, отмечают эксперты, но и в магазине можно купить фальсификат или просроченную икру.

Покупать океанские дары советуют только в жестяных банках, на которых в обязательном порядке должны быть указаны место вылова и обработки рыбы, а также проштампован номер завода-изготовителя. На таре, в которую расфасована икра, пишется слово «Икра» и указывается индекс рыбной промышленности - «Р».

Икра лососевых пород рыб - весьма ценный продукт, который богат необходимыми витаминами и микроэлементами. Особо диетологами ценятся содержащиеся в ней полиненасыщенные жирные кислоты. Хранить икру необходимо в холодильнике.

