Американские военные случайно уронили парашют с самолета на промзону в Японии

Американские военнослужащие в ходе учений по десантированию случайно уронили парашют с самолета на промышленную зону, которая примыкает к полигону Фудзи-Санроку в префектуре Яманаси в центре острова Хонсю. Об этом сообщил телеканал NHK в четверг, 20 декабря.

Вместе с тем уточняется, что в результате инцидента пострадавших нет.

Командование Вооруженных сил США в Японии уже уведомило японское министерство обороны об инциденте. Как отметили в ведомстве, парашют упал с транспортного самолета С-130.

Сотрудники японского военного ведомства в настоящее время выясняют, не выпали ли по ошибке американские грузы вместе с парашютом на промышленную зону.

В ВС США такие недоразумения случаются уже не в первый раз: так, в октябре они допустили ошибку при сбросе бронеавтомобиля Humvee с военно-транспортного самолета С-17, в результате чего промахнулись.