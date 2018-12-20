Убийце пауэрлифтера Драчева вынесли приговор

Хабаровский краевой суд приговорил к 18 годам строгого режима Анара Аллахверанова, который в 2017 году в ходе драки на улице убил чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева.

Двадцатого августа прошлого года возле кафе в центре Хабаровска произошла драка. По версии следствия, Аллахверанов, обладающий навыками рукопашного боя, намеренно спровоцировал конфликт, после чего с использованием приемов борьбы избил Драчева до бессознательного состояния и намеренно добивал лежавшего на асфальте спортсмена. После этого обвиняемый скрылся с места преступления.

В результате драки Драчев умер на месте из-за черепно-мозговой травмы.