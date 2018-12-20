ГИБДД может ввести дополнительную проверку знания ПДД при замене прав

Российские водители смогут сдавать экзамен на знание правил дорожного движения каждые десять лет. С такой инициативой выступили представители автошкол страны на заседании IV профильного ежегодного конгресса.

В ГИБДД предложение поддержали, отметив, что подобное тестирование автомобилистов должно быть добровольным. Мотивировать к дополнительной сдаче экзаменов можно скидками на приобретение полиса ОСАГО, предположили в ведомстве.

Еще одна инициатива касается самой процедуры получения водительских прав. Справки, которые выдаются медкомиссиями, предложено перевести в электронный формат и ужесточить контроль за их выдачей, сообщает «КоммерсантЪ».

«Минздрав заверил нас, что готов предоставлять данные в электронной форме уже в следующем году. Сведения будут передаваться в информационную систему только с согласия гражданина», - рассказал начальник отделения экзаменационной работы Госавтоинспекции РФ Николай Гиляков.

Изменения ждут и водителей-иностранцев. Количество ДТП с их участием неуклонно растет, отметили в ГИБДД.

Для того чтобы колесить по российским дорогам, приезжим придется пересдавать экзамен на получение водительских удостоверений. Эта же норма коснется наших соотечественников, получивших права за рубежом. Те иностранцы, которые находятся на территории России временно, ничего пересдавать не будут.

Автоинспекторы предложили окончательно закрепить новые нормы по сдаче экзамена. Теорию и практику объединят в единое испытание, которое будет начинаться на учебной площадке, а заканчиваться в городском потоке.

Само тестирование не должно превышать полчаса. За это время автоинспектор сможет объективно оценить навыки соискателя водительского удостоверения.