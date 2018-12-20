Следователи допросят прибывшего с МКС космонавта Сергея Прокопьева

Следователи намерены допросить космонавта Сергея Прокопьева относительно появления отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».

Сегодня, 20 декабря, космонавт вернулся с орбиты. Как уточняет источник РИА Новости, встреча Прокопьева со следователями может состояться через несколько дней.

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-09» приземлился в 147 километрах юго-восточнее города Жезкаган в Казахстане. На его борту находились три члена экипажа Международной космической станции, а также контейнеры с пробами из отверстия, которое образовалось в бытовом отсеке корабля.

Спасатели уже взяли капсулу «Союза» под охрану.