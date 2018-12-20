Снег из пепла: новые граффити Бэнкси нашли в Великобритании

На задворках британского города Порт-Толбот появились новые граффити, автором которых стал король уличной живописи Бэнкси. Об этом художник сообщил в Instagram.

В частности, на стене одного из гаражей появилась картина, на которой ребенок с санками радуется снегу, запрокинув голову. Однако если зайти за угол, то иллюзия рассеивается - теперь на ребенка падает пепел из полыхающего контейнера.

Граффити появились в Порт-Толботе не случайно: там находится крупный сталелитейный завод. Черный пепел из его труб засыпает жилые кварталы, словно снег. Об экологической катастрофе ранее писали газеты.

Ранее один из британцев случайно снял на видео неуловимого художника Бэнкси.