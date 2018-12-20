На российских дорогах появится шумовая разметка

В новом году на российских дорогах появятся пилотные участки с так называемой шумовой разметкой. По сути, это множество «лежащих полицейских» маленького размера. Когда автомобиль наезжает на такие препятствия, его начинает трясти, а водитель слышит нарастающий гул.

Посредством нанесения таких полос Росавтодор рассчитывает снизить аварийность на дорогах. Эксперты настаивают на нанесении такого вида разметки на разделительных полосах, где существует риск выезда на встречку, а также в местах, где невозможно установить барьерное ограждение, сообщают «Известия».

«Мера эффективная с точки зрения безопасности, но нужно учитывать региональную специфику: на большей части территории России необходимость постоянной уборки снега сделает такое покрытие практически односезонным. Кроме того, не все подрядчики владеют этой технологией из-за высокой стоимости специального оборудования», - отметил начальник отдела сохранности и организации дорожного движения Росавтодора Дмитрий Ставский.

Первыми новую разметку протестируют дорожники на трассах М-7, Р-22, в Татарстане, Уральском регионе и в Сибири. В случае если опыт будет признан удачным, шумовые полосы начнут появляться повсеместно. Впрочем не все считают их панацеей от выезда на встречку.

«Шумовая разметка будет эффективна, когда водитель полностью управляет транспортным средством. Если же он не справляется с управлением, она не поможет скорректировать положение автомобиля, чтобы избежать лобового столкновения», - высказал свое мнение заместитель руководителя Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов.

В январе 2018 года правительство утвердило Стратегию безопасности дорожного движения на 2018-2024 годы. Она предполагает стремление к нулевой смертности на дорогах к 2030 году, а к 2024 году должен быть достигнут показатель социального риска не более четырех погибших на 100 тысяч населения.