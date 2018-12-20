СМИ узнали о предложениях Турции изучить российские С-400 американским специалистам

Анкара предлагала американским техническим экспертам изучить комплексы С-400 после закупки их у России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к обсуждению вопроса закупки российских комплексов между США и Турцией.

Агентство уточняет, что таким образом Анкара надеялась решить конфликт, который возник в отношениях с США по причине закупки российских комплексов С-400.

Вместе с тем в сообщении уточняется, что Турция - важный партнер США в рамках программы по производству истребителей F-35, поскольку запчасти к нему должны производиться десятью турецкими компаниями.

В то же время чиновники США выражали опасения по поводу того, что если у Турции будут также самолеты F-35 и С-400, то российские компьютеры якобы теоретически получат возможность передать РФ важнейшие сведения о них. В настоящее время, сообщает агентство, американская сторона предпринимает новый шаг, чтобы заставить Турцию отказаться от С-400. Вашингтон уже предложил Анкаре собственные ракетные комплексы ПРО Patriot с оборудованием на 3,5 миллиарда долларов.

Агентство заключает, что таким образом сделка между США и Турцией может состояться, однако она требует одобрения американского конгресса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у России нет оснований не доверять Турции, которая взяла на себя обязательства не раскрывать третьим сторонам информацию о С-400.