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Сегодня состоится большая пресс-конференция Путина

Ян Брацкий
08:43 20.12.2018
На мероприятие аккредитовалось рекордное количество журналистов отечественных и зарубежных телеканалов и изданий.
Фото: kremlin.ru

Сегодня Владимир Путин дает большую пресс-конференцию - первую в новом президентском сроке. Мероприятие начнется в полдень. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на него аккредитовалось рекордное количество журналистов - 1702 человека.

Это представители российских и зарубежных СМИ - крупнейших, таких как Bloomberg, France-Presse, Xinhua, CNN, и небольших - в их числе, например, газета «Выксунский рабочий».

Песков рассказал, что президент готовился к общению несколько дней - знакомился с огромным массивом информации, которую приготовили министры, руководители ведомств и экспертных подразделений администрации.

Нынешняя пресс-конференция будет для Путина 14-й. Ранее подобные мероприятия длились около четырех-пяти часов. Путин успевал ответить на несколько десятков вопросов.

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