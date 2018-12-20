Сегодня состоится большая пресс-конференция Путина

Сегодня Владимир Путин дает большую пресс-конференцию - первую в новом президентском сроке. Мероприятие начнется в полдень. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на него аккредитовалось рекордное количество журналистов - 1702 человека.

Это представители российских и зарубежных СМИ - крупнейших, таких как Bloomberg, France-Presse, Xinhua, CNN, и небольших - в их числе, например, газета «Выксунский рабочий».

Песков рассказал, что президент готовился к общению несколько дней - знакомился с огромным массивом информации, которую приготовили министры, руководители ведомств и экспертных подразделений администрации.

Нынешняя пресс-конференция будет для Путина 14-й. Ранее подобные мероприятия длились около четырех-пяти часов. Путин успевал ответить на несколько десятков вопросов.